Allekotte erreicht Silber

ASV Ladenburg: Roland Heiler erreicht neuen deutschen Rekord beim Rasenkraftsport

Ladenburg. Einen erfolgreichen Start legten die Athleten der Rasenkraftsport Abteilung des ASV-Ladenburg bei der ersten Meisterschaft in neuen Jahr hin. Bei der wie in jedem Jahr in Mannheim stattfindenden Badischen Meisterschaft im Hallensteinstoßen räumten sie gleich drei Titel ab und erzielten einen neuen deutschen Rekord in der AK 6. Es war einer der ersten Wettkämpfe der Meisterschaften

...

Sie sehen 41% der insgesamt 992 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018