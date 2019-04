Alte Germanen erwandern die Pfalz

Friedrichsfeld. Auf Initiative von Thomas Erny hat ein kleiner Teil der Alten Herren des FC Germania Friedrichsfeld mit ihren Partnerinnen ein traumhaftes Wochenende im pfälzischen St. Martin verbracht.

Vom Goetheplatz aus ging es zum großen Parkplatz am „Gasthaus an den Fichten“, circa drei Kilometer hinter St. Martin, um eine etwa 12 Kilometer lange Wanderung zu starten. In der

...