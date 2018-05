Angebote erweitert

Calvingemeinde/Gemeindeteam St. Bonifatiusgemeinde: Treffen des Ältestenkreises

Friedrichsfeld. Inzwischen ist es zu einer schönen Tradition geworden, dass sich die Laiengremien der beiden Friedrichsfelder Kirchengemeinden in regelmäßigen Abständen von etwa zwei Jahren gegenseitig einladen und die Ökumene vor Ort verstärkt in den Blick nehmen. Dieses Jahr war das Gemeindeteam der katholischen St. Bonifatiusgemeinde an der Reihe, einzuladen. So trafen sich seine Mitglieder

...

Sie sehen 25% der insgesamt 1632 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.05.2018