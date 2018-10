Ansprache zeigt erhoffte Wirkung

Ladenburg. Im ersten Spiel in der Landesliga hatten die Handball-Damen der LSV Ladenburg die SGH Waldbrunn/Eberbach zu Gast. In der neuen Liga wollte man sich nicht verstecken und vor allem zuhause die Punkte behalten. Aber alles lief in der ersten Zeit anders. Die Abwehr zeigte ungewohnte Lücken, die Gegenspielerinnen wurden zu spät attackiert. Und so hatten die Gäste oft eine freie

...