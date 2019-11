ASV kämpft sich aus Abstiegszone

Ladenburg. Mit einer sehr guten Moral stellten sich die Ladenburger Ringer dem Tabellenzweiten KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt, der in der Vorwoche den Meisterschaftsaspiranten SRC Viernheim deutlich schlagen konnte. Exakt dieselbe Mannschaft trat in Ladenburg an, um auch hier zu punkten.

Acht Kilo Gewicht reduzierte Andras Tamas in die 57-kg-Klasse, um gegen Moritz Buck anzutreten.

