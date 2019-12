ASV-Ringer siegreich

Ladenburg. Mit fünf Jugendringern und einem Junior trat der ASV Ladenburg zum Derby gegen den KSV Schriesheim an. Vor 350 Zuschauern hatte der ASV-Nachwuchs das Sagen und konnte den knappen 18:17-Sieg endscheidend mitgestalten. In der Klasse bis 57 kg musste sich Asis Isaev (16) dem Deutschen Jugendmeister Deniz Güvener noch geschlagen geben. In der 130-kg-Klasse trat Andreas Tserachidis gegen

...