ASV stellt vier Titelträger

ASV: Greco Ringer bei den Landesmeisterschaften

Ladenburg. Bei den Landesmeisterschaften im großen römischen Stil in Nieder Liebersbach konnten sich die Ringer des ASV Ladenburg gut in Szene setzen. Bei den Männern stellte man mit ASV Trainer Patrick Sauer in der 97 Kilogramm Klasse und mit Andrei Tamas, Neuzugang aus Schriesheim zwei Titelträger. Es zeigte sich, dass der ASV mit Tamas einen Siegringer an Land gezogen hat. Im Finale bezwang

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1054 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018