Auf den Spuren des Hopfens

Ilvesheim. Am Samstag, den 28. September, fuhren 46 Personen pünktlich ab 8.30 Uhr mit dem Bus der Firma Schary in Richtung Eifel zur Hopfenfarm. Nach etwa drei Stunden erreichten die Ausflügler das Ziel in Holsthum beim Hopfenbauer Dick.

Nachweislich wird seit 1560 in der Eifel Hopfen angebaut. In Holsthum wurde der Anbau nach dem Zweiten Weltkrieg durch Sudetendeutsche wieder

...