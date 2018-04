Beim Bundesfinale dabei

LSV Ladenburg: Lorena Baumann gewinnt beim Rope Skipping in drei Einzeldisziplinen

Ladenburg. Am vergangenen Wochenende trafen sich in Neuss Deutschlands Einzelspringer zum Rope Skipping Bundesfinale. Durch die Qualifikation bei den Badischen Meisterschaften konnten die Mädchen von der Ladenburger Sportvereinigung auf nationaler Ebene an den Start gehen.

Die Springerinnen zeigten super Leistungen und konnten ihre Trainingsergebnisse nicht nur bestätigen, sondern auch

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1897 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018