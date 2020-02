C-Jugend nicht zu stoppen

Ilvesheim. Auf Grund der geringen Anzahl von Mannschaften in der Bezirksliga 3 der männlichen C-Jugend wurde von Seiten des Handballkreises eine 1,5 Runde vereinbart. Mit dem elften Spiel in der laufenden Saison ist nun das letzte Drittel angebrochen. Am Samstag fand in der Ladenburger Lobdengauhalle das dritte Spiel des JSG Ilvesheim/Ladenburg gegen den TV Eppelheim statt.

