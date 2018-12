Chancen nicht verwertet

Edingen-Friedrichsfeld. In der ersten Viertelstunde dieses Auswärtsspiels zeigte die Mannschaft der B2 eigentlich ein gutes Spiel mit schnellen und überlegenen Aktionen im Angriff. Leider wurden die herausgespielten Chancen nicht verwandelt, weshalb die Gastgeber in der 20. Minute mit einem Tor führten. Eine löchrige Abwehr ermöglichte den Gegnern eine Trefferserie von vier Toren, so dass es

...