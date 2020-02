D-Jugend absolviert Trainingswochenende

Edingen-Neckarhausen. Die D-Jugend startete mit 25 Spielern in ein Trainingswochenende in der Sportschule Steinbach in Baden-Baden. Die Jungs erwartete ein Wochenende mit viel Sport, Bewegung und Spaß.

Schon freitags ging es richtig los. Nach dem Zimmerbezug, der Info über den Trainingsablauf und einem Abendessen folge die erste zweieinhalbstündige Trainingseinheit im Stadion der

...