Damen laufen zur Hochform auf

Ladenburg. Die Tischtennissaison 2018/2019 hat so richtig Fahrt aufgenommen. Alle Mannschaften der LSV 1864 Ladenburg hatten am vergangenen Wochenende Pflichtspiele zu absolvieren. Die erste Mannschaft kommt nicht so richtig aus Startblöcken. Durch Aufstellungsschwierigkeiten hat sie als Aufsteiger in die Bezirksliga Nord auch in ihrem zweiten Spiel eine herbe 9:4-Niederlage gegen den DJK St.

...