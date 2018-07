Das hat Tradition

TVF: Jazztanzgruppen erfreuen die Besucher bei „Sport und Spiel am Wasserturm“

Friedrichsfeld. Eine lange Tradition hat das Mitwirken der Jazztanzgruppen des Turnvereins bei der Breitensportveranstaltung „Sport und Spiel am Wasserturm“. Klar, dass die insgesamt 18 Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren zusammen mit ihren Trainerinnen Nadine Weidner und Ina Maar auch in diesem Jahr wieder an den Wasserturm gekommen waren.

Zum Song von Zara Larsson „Lush Life“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.07.2018