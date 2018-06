Das Treppchen knapp verpasst

LSV Ladenburg: Rope Skipper erreichen beim Freestyle gute Plätze / Für die Trainerinnen ist der Nachwuchs auf einem guten Weg

Ladenburg. Zum zweiten Mal beim Hohenlohe-Cup am Start, zeigten die jungen Springerinnen und Springer der Ladenburger Sportvereinigung tolle Leistungen. Gestartet mit zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unterschiedlichen Altersklassen und Disziplinen mussten die Rope Skipper zeigen, was sie in der letzten Zeit gelernt haben.

Im Einsteigerwettbewerb E4 durften die Jüngsten zu den

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2076 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018