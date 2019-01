„Die Jugend – unser ganzer Stolz“

Neckarhausen. Die „Konfettis“ sind die Jüngsten (vier bis sieben Jahre), werden von Anissa Metz trainiert und von Ulrike Nothhof betreut. Sie tanzen dieses Jahr einen entzückenden KVK-Cheerleadertanz auf „We‘re all in this together“ aus dem Film „Highschool Musical“.

Training ist immer freitags von 15 bis 16.15 Uhr im DJK Clubheim. Sie dürfen zirka sechsmal in einer Kampagne auftreten.

