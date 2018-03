Edi Volk übernimmt

LSV: Ballschule startet Kurs mit neuem Übungsleiter

Ladenburg. Pünktlich zum Sommerkurs der LSV Ballschule der am 21. Februar beginnt, bekommt die Ballschule auch einen neuen Übungsleiter. Edi Volk, der bereits im Winterkurs der Ballschule mitwirkte, absolvierte am vergangenen Samstag seine Ballschulausbildung in Heidelberg. Der Lehrgang, der ein besonderes Augenmerk auf die Mini-Ballschule (drei bis fünf Jahre) legte, bestand aus einem

...

Sie sehen 50% der insgesamt 785 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018