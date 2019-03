Ein Blick hinter die Kulissen

Edingen-Neckarhausen. Am Mittwoch vergangener Woche besuchte der CDU-Gemeindeverband Edingen-Neckarhausen die Europäische Hauptstadt Straßburg. Nachdem zu Fuß und per Schiff die malerische Altstadt erkundet wurde, fuhren die Teilnehmer am Nachmittag zum Europäischen Parlament, dem eigentlichen Ziel des Tagesausflugs. Dort angekommen wurden sie von einem Mitarbeiter des nordbadischen

...