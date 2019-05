Ein emotionaler Abschied

Heddesheim. Am vergangenen Donnerstag fand die diesjährige Handball-Abteilungsversammlung der SG Heddesheim statt. Veränderungen in der Abteilungsleitung waren frühzeitig bekannt gewesen und so hatte man im Vorfeld der Sitzung ausreichend Gelegenheit, sich auf mögliche Szenarien einzustellen.

Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiter Björn Krämer gedachte die Versammlung dem ehemaligen

...