Eine Idee wird lebendig

Ladenburg. Die Ladenburger Naturfreunde besuchten am Sonntag, 13. Januar, die Kunsthalle Mannheim. In einer Führung mit dem Schwerpunkt der derzeitigen Sonderausstellung „100 Jahre Bauhaus-Meister“ wurden nicht nur die Leistungen der gesamten Bauhaus-Idee vermittelt. Den Teilnehmern wurde die architektonische und die damit im Zusammenhang stehende künstlerische Entwicklung in verständlicher

...