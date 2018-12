Endlich auf dem Treppchen

Ladenburg. Vor kurzem fanden in der Münzenbachhalle in Neckargemünd die Baden-Württembergischen Pokalwettkämpfe im Partner- und Synchronturnen sowie Musikkür statt. Für die Ladenburger Sportvereinigung traten zwei Paare im Partnerturnen in der Altersklasse 15 bis 18 Jahre an. Hier turnen zwei Turnerinnen gemeinsam in einem Rhönrad mit passender Musik. Lea Prax und Nathalie Spilger schafften es mit ihrer Kür aufs Siegertreppchen und erhielten die Bronzemedaille.

Mit nur vier Zehnteln Punktabstand belegten Odile Bernd und Gina Wimmer Platz vier. LSV

