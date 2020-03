Erfolgreicher Start in die Turnsaison

Die jüngsten Turnerinnen des Vereins Timea (v.l.), Laiya, Linn, Hannah, Carla nahmen an ihrem ersten Wettkampf teil. Dafür übten sie in den vergangenen Wochen Turnelemente, die sie in der richtigen Reihenfolge präsentieren mussten. Zusammen belegten sie den siebten Platz.

