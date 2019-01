Erlebnis der besonderen Art

Ladenburg. Ein besonderes Erlebnis erwartete die AWO-Fahrt-Teilnehmer am 12. Januar. Bei regnerischem Wetter startete die Fahrt und nach eineinhalb Stunden war das Restaurant „Landgasthof Seehaus“ in Pforzheim erreicht. Die idyllische Lage mitten im Wald an einem kleinen See gelegen, das sehr leckere Essen, die guten Tropfen und die freundliche Bedienung ließen das triste Wetter vergessen.

