Erlebnistage beim SV

Seckenheim. Wie jedes Jahr in den Herbstferien organisierte die Leichtathletikabteilung des SV 98/07 Seckenheim wieder zwei abwechslungsreichen Ferientage mit sportlichem und unterhaltsamem Programm. Für 30 junge Athletinnen und Athleten ging es bereits am Morgen los, gemeinsame Spiele in der Vereinshalle sowie lustiges Kegeln auf der vereinseigenen Kegelbahn standen auf dem Programm. Für den

...