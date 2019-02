Flippers geben Spiel aus der Hand

Seckenheim. Am vergangenen Samstag luden die Handballerinnen der TSG Seckenheim den TSV Heiningen in die Richard-Möll Halle und mussten leider wieder Punkte abgeben. Dabei fing die Partie vielversprechend an: Dem Trainer David Pollok stand der gesamte Kader zur Verfügung und dementsprechend nutzten Flippers die voll besetzte Bank aus, indem sie von Anfang an mit sehr viel Tempo spielten. Die

...