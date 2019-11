„Flippers“ setzen Ausrufezeichen

Seckenheim. Am vergangenen Samstag konnten die Seckenheimer Handballerinnen das Derby gegen den TV Brühl gewinnen und somit die nächsten zwei Punkte einfahren. Die Flippers erwarteten ein besonderes Spiel in der heimischen Halle, so empfing man die ehemalige Seckenheimerin Hannah Edelmann erstmals im gegnerischen Trikot.

Umstrittener Punktabzug

Die Vorbereitungen auf dieses

...