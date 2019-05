„Flippers“ vor Neuanfang

Seckenheim. Die Handballerinnen der TSG Seckenheim sind am Wochenende nach 21 Jahren in der BW-Oberliga als Drittletzter in die Badenliga abgestiegen. Letztlich hat die Mannschaft gegen die falschen Gegner gepunktet. Während man gegen die Spitzteams überragende Leistungen ablieferte, konnte man gegen die direkten Abstiegskonkurrenten nicht überzeugen. Die desaströse Hinrunde, in der man nur

...