Floorballer wieder erstklassig

Schriesheim. Der TV Schriesheim hat die Rückkehr in die Floorball-Bundesliga geschafft. Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus vor einem Jahr genügten nun im Play-Off-Finale gegen den SSF Dragons Bonn zwei Spiele in der Serie „Best of three“.

Nach einem 9:6-Heimsieg folgte nun ein 8:5-Auswärtserfolg, der die Zweitliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Floorball-Bundesliga

...