Frauen holen Gold

ASV: Gewichtheber bei Bezirksmeisterschaften erfolgreich

Ladenburg. Bei den Bezirksmeisterschaften Rhein-Neckar der Aktiven- und Masters-Gewichtheber war der ASV Ladenburg in Neulußheim mit sieben Sportlern am Start. Alle Sportler konnten eine gute Leistung zeigen und brachten eine Medaille mit in die Römerstadt zurück.

Walter Schüßler holt Gold

In ihren jeweiligen Altersklassen gewannen Walter Schüßler die Goldmedaille. Horst Münch

...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018