Führung hält nicht lange

Ilvesheim/Ladenburg. Am vergangenen Sonntag spielte die männliche D-Jugend 2 gegen den Mitkonkurrenten aus Neckarau. Das Spiel war somit das vorletzte Vorrundenspiel, dass man gerne als Heimmannschaft in eigener Halle in der Ladenburger Lobdengauhalle gewinnen wollte.

Der Spielbeginn verlief etwas zittrig, ehe die Gastmannschaft aus Neckarau in der dritten Minute das 0:1 sicherte. Zu

...