Für Finale gut gerüstet

TSG Seckenheim: TSG-Landesliga-Turnerinnen stark in Freiburg

Seckenheim. Der dritte und letzte Vorrunden-Wettkampftag führte die Landesliga-Turnerinnen der TSG nach Freiburg, wo sich als Gegner an den vier Turngeräten der TV Ichenheim, die SG Kirchheim und der gastgebende TV Freiburg-Herdern eingefunden hatten. Erfreulicherweise zeigten sich die jungen TSG-Damen – am ersten Wettkampftag hatten sie in Mannheim-Waldhof 123,20 Zähler zustande gebracht, am

Donnerstag, 22.03.2018