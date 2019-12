Garango-Verein ermöglicht Kindern für ein Jahr den Schulbesuch

Ladenburg. Alle Erwartungen übertroffen hat die von Belgin Göktas organisierte Benefizveranstaltung am ersten Advent im Museums-Café „Antique“ in Ladenburg. Monica Ricklefs-Magurean vom Musikgarten Flores in Ladenburg musizierte zusammen mit zahlreichen Kindern aus Ladenburg und Umgebung für Kinder aus Garango. Die Veranstaltung lockte so viele Besucher an, dass nicht für alle Interessenten

...