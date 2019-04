Geglückter Abschluss der Wettkampf-Saison

Ladenburg. Am vergangenen Wochenende trafen sich in Hanau die besten Rope Skipper aus Deutschland: am Samstag im Bundesfinale und am Sonntag bei den Deutschen Einzelmeisterschaften.

Von der Ladenburger Sportvereinigung starteten samstags Jaqueline Ott AK 1 (18+) und Luca-Sophie Hein in der Altersklasse 3 (12 bis 15 Jahre). 30 Sekunden Speed laufen und noch einmal drei Minuten Speed

...