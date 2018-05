Gelungener Auftritt

LSV: In Weinheim erkämpften sich die Turnerinnen den zweiten, dritten und vierten Platz

Ladenburg. Die D-Liga Mannschaft der LSV Ladenburg betsritt am Sonntag, 6. Mai, ihren ersten Rundenwettkampf gegen zwei Weinheimer Riegen. Im Hector Sportcentrum in Weinheim präsentierten sich die acht- bis Zehnjährigen in ihren neuen Anzügen und gingen nach zwei Geräten deutlich in Führung. Leider erwies sich der Schwebebalken dieses Mal als Zittergerät und die Führung schrumpfte gegen die

...

Sie sehen 37% der insgesamt 1102 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.05.2018