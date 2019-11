Gelungener „Tag des Handballs“

Friedrichsfeld. Sport und Spaß für die ganze Familie: Der „Tag des Handballs“ des Deutschen Handballbundes (DHB) wurde am 26. Oktober zum dritten Mal durchgeführt. In Hannover trafen die deutschen Handball-Nationalmannschaften der Männer und Frauen auf Kroatien. Neu in diesem Jahr: Parallel zu dieser zentralen Veranstaltung wurde auch bundesweit für den Handballsport geworben. Dazu hatte der

...