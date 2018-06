Germanen treffen Stadtmusikanten

FC Germania Friedrichsfeld: Unterwegs nach Bremen

Friedrichsfeld. Bestens gelaunt trafen sich gleich 18 Altherren-Fußballer des FC Germania Friedrichsfeld am Mannheimer Hauptbahnhof. Die lange Reise wurde mit Spielkarten und zünftigem Umtrunk gefüllt.

Gleich nach der Ankunft am Reiseziel Bremen startete die Gruppe zu einem Stadtrundgang zu Fuß. In der Altstadt liegen die klassischen Sehenswürdigkeiten schön nah beieinander. So mancher

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1685 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018