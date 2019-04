„Gold“ für Lackner und Schüßler

Ladenburg. Bei den Deutschen Gewichtheber-Meisterschaften der Masters in Samswegen bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) traten bereits am 11. April Fritz Lackner und Walter Schüßler vom ASV Ladenburg an die Hantel.

Die weite Reise in die Börde war für beide Sportler erfolgreich, denn es konnte jeder mit dem Deutschen Meistertitel im Gepäck die Heimfahrt antreten.

