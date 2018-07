Golfsenioren im Aufwind

GC Heddesheim: Entscheidung fällt heute / Wer darf um die Meisterschaft spielen

Heddesheim. Es war klar, dass es nicht leicht werden würde, den Titel „Baden-Württembergischer Meister 2017“ in der Altersklasse AK 65 zu verteidigen. Die Mannschaften verändern sich altersbedingt jedes Jahr. Ein neue Mannschaft, in diesem Jahr von St. Leon-Rot, kommt für den Absteiger in die Gruppe. Insgesamt sind es fünf Teilnehmer in der Gruppe A und nur der Gruppenerste und Gruppenzweite

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1866 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018