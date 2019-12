Gut besuchter Tanztee der TSG

Seckenheim. „Hilfe, die Tänzer kommen!“ So oder so ähnlich müssen die Verantwortlichen gedacht haben, als sie am Sonntag, dem 10. November, gegen 15 Uhr den Tanztee der TSG-Tanzabteilung im liebevoll herbstlich dekorierten Saal des Seckenheimer Schlosses eröffnet haben, denn der Andrang war trotz Parallelveranstaltungen enorm. Zurecht, wie die angenehm gute und freudige Stimmung der Besucher

...