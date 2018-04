Gute Stimmung trotz Niederlage

TCO Weinheim: Unterwasserrugbyspieler kämpfen hart und verpassen dennoch den Klassenerhalt

Weinheim. Der fünfte Spieltag der zweiten Bundesliga Süd stand am 22. April im Unterwasserrugby an. An diesem letzten Spieltag der Saison standen für den TCO drei Spiele an, gegen die fünftplatzierten Pößnecker, die sechtsplatzierten Würzburger und gegen den Tabellenführer Pforzheim.

Wie auch beim letzten Spieltag war das Glück während der Planung des Spieltages nicht auf der Seite des

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2739 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018