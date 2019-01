Guter Start

Edingen-Friedrichsfeld. Nach rund sechs langen Wochen Spielpause konnte endlich mal wieder Handball gespielt werden. Die Jungs gingen mit viel Vorfreude in die Partie, spielten im Angriff einen sehr ordentlichen Handball und erkämpften sich in der Abwehr immer wieder Bälle zu Gegenstößen. In der Anfangsphase wurde Arved immer wieder mustergültig freigespielt und erzielte die ersten sechs

...