Gutes Ergebnis für Loose

Ladenburg. Die Gewichtheber des ASV Ladenburg mussten sich auch in ihrem zweiten Saisonwettkampf in der zweiten Bundesliga geschlagen geben. Am vergangenen Samstag unterlag die Mannschaft des ASV auswärts dem AC Weinheim mit 361,2:577,6 Relativpunkten deutlich.

Dabei mussten die Römerstädter erneut auf Stammheber verzichten und traten so im Derby mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft

...