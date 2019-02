Haie 2019 weiter ungeschlagen

Edingen. Am zurückliegenden Samstag mussten die Herren des TVE zum nunmehr dritten Auswärtsspiel hintereinander antreten. Und mit der TSG Weinheim wartete ein unangenehmer Gegner auf die Mannen von Trainer Geisweid. Vor der Partie zeigte sich dieser jedoch zuversichtlich: „Wir stehen 2019 noch ungeschlagen da und nach dem Spiel in Birkenau kommen wir hier mit ordentlich Selbstbewusstsein an.

...