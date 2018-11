Haie lassen Punkt liegen

Edingen. Nach der mehr als bitteren Niederlage in der Vorwoche im Derby gegen den TV Friedrichsfeld 2 war der TV Edingen in der Kreisliga erneut gegen eine Reservemannschaft gefordert. Mit der TSV Amicitia Viernheim 2 erwarteten die Haie einen Landesligaabsteiger, der mit einigen unglücklichen Niederlagen in die Saison gestartet ist.

Die Heimmannschaft um Coach Geisweid kam gut in die

...