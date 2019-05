Handballerinnen bejubeln starke Saison

Ladenburg. Am Sonntag, den 28. April, bestritten die Handball-Damen der LSV Ladenburg in der Landesliga Nord das letzte Saisonspiel. Zu Gast in der heimischen Lobdengauhalle war der TSV Birkenau 3. Nach dem Sieg im Hinspiel wollte man auch das Rückspiel gewinnen, vor allem vor den eigenen Fans, die auch an diesem Tag wieder zahlreich erschienen waren.

Aber zu Beginn taten sich die

...