Handballerisch überlegen

Ilvesheim/Ladenburg. Am vergangenen Sonntag bat die männliche D-Jugend 2 die JSG Hemsbach/Laudenbach 2 zur Kaffeezeit zum Spiel. Das Spiel war gleich in der ersten Minute mit einem Siebenmeter für die Gäste in der Lobdengauhalle geahndet worden. Jedoch konnte diese Chance der Gastmannschaft nicht verwerten, was die JSG-Jungs zum eigentlich ruhigen Aufbau ermutigte, was direkt zum 1:0 der

...