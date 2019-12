„Haudegen“ setzen sich durch

Seckenheim. Das Prellballturnier der Männer Gymnastiker 50+ hat immer im Dezember seinen festen Platz im TSG-Jahreskalender. So meldeten sich auch dieses Jahr wieder 16 Sportler für das Turnier an. Im Losverfahren wurden acht Teams gebildet, die in zwei Gruppen in die Vorrundenspiele gingen. Jedes Spiel ging über die Zeit von sieben Minuten. Die Leistungsdichte war dieses Jahr nicht so

...