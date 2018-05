Herausforderung steht an

SGEF: Weibliche C-Jugend wird Gruppensieger in der Bezirksliga-Qualifikation

Edingen-Friedrichsfeld. Die Mädchen der SGEF spielten am Samstag in einer Quali-Gruppe mit den Mannschaften der SG Heidelberg Kirchheim, SG Nußloch und dem TV Brühl. Das Turnier fand im Sportzentrum Süd in Heidelberg statt. Alle drei Spiele konnten von der SGEF gewonnen werden, waren aber unterschiedlich spannend. Das erste Spiel gegen den TV Brühl hatte die SGEF fest in ihrer Hand. Noch in

