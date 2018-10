Hohe Fehlerquote

Seckenheim. Die Männer reisten zum ersten Auswärtsspiel in der Saison zur TSG Wiesloch 2. Wollten die Männer die Fehler der vergangenen Woche vermeiden, fielen sie in der zweiten Hälfte in alte Muster und mussten sich letztendlich mit 31:26 (12:14) geschlagen geben.

Die Mannheimer taten sich von Beginn an schwer. Die Mannschaft traf oft die falschen Entscheidungen, waren in der Abwehr

...