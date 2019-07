Hundesportler küren Meister

Ladenburg. Am 6. und 7. Juli fanden die diesjährigen südwestdeutschen Verbandsmeisterschaften in Turnierhundesport statt. Am Samstagmorgen begannen um 7 Uhr die 5000-Meter-Geländeläufe und zeitgleich die Unterordnungen. Jörn und Magic hatten auf der 5-Kilometer-Strecke sehr zu kämpfen, da Jörn verletzungsbedingt die letzten Wochen nicht trainieren konnte und auch immer noch nicht

...